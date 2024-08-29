В Петербурге проверят более 2 тысяч бомбоубежищ

Казне это обойдется в полмиллиарда рублей. В Петербурге проинспектируют более 2 тысяч бомбоубежищ. На их обследование и ремонт выделят порядка 567 миллионов рублей, сообщил председатель городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский, отмечает «РБК-Петербург».