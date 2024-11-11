Ипотека может вырасти до 26% в ноябре

На рынке новостроек массового сегмента в октябре наблюдалась стагнация цен В ноябре ставка по ипотеке в России может вырасти до 26%, рассказал "Московскому комсомольцу" управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов.
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