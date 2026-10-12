"Городская ферма" ВДНХ проведет фестиваль с тыквенной ночью и конкурсами

На «Городской ферме» ВДНХ с 17 по 25 октября пройдет осенний фестиваль «Октябрь-фест». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
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