Генерал НАТО заявил о готовности воевать «уже сегодня ночью»

Альянс готов вступить в бой «уже сегодня ночью», если НАТО подвергнется нападению, заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, 12 октября сообщает TVN24.
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