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Байден допустил, что Украина не сможет сразу вернуть Крым

Байден допустил, что Украина не сможет сразу вернуть Крым

По его словам, переходу полуострова под контроль Киева может предшествовать переходный периодУкраина должна сама решить, как закончить конфликт с Россией, но сразу вернуть Крым у нее может не получиться, заявил президент США Джо Байден.

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