Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели 21 человека в Белгороде

Число жертв украинского обстрела Белгорода увеличилось до 21 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 31 декабря<strong>Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 31 декабря заявил, что число жертв <a href="https://rtvi.