Глава фонда «Сострадание НН» назвал кровавым закон об эвтаназии животных

Законопроект об эвтаназии бездомных животных, внесённый в Государственную думу в конце февраля 2025 года, подверг резкой критике основатель благотворительного фонда «Сострадание НН» Владимир Гройсман, 12 апреля сообщает НИА Нижний Новгород.
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