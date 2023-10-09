Так ли всё просто в израильско-арабской войне 2023 года?

Владимир Алтайцев

Прекрасная статья, заставляющая думать и анализировать России эта бойня никак не выгодна. Выгодна она только пятой колонне. Вот уже Лавров уже запел о "несчастной" судьбе россиян в Израиле. В переводе с дипломатического языка означает - вернётся вся антироссийская шваль галкиных-пугалкиных, слепаковых, макаревичей и прочей швали.