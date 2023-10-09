Первым делом уместно констатировать следующее. Нужно приветствовать борьбу палестинцев и арабов вообще за восстановление справедливости и возвращение их исторических земель, захваченных Израилем в 1967 году в ходе «шестидневной войны».
Так ли всё просто в израильско-арабской войне 2023 года?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Прекрасная статья, заставляющая думать и анализировать России эта бойня никак не выгодна. Выгодна она только пятой колонне. Вот уже Лавров уже запел о "несчастной" судьбе россиян в Израиле. В переводе с дипломатического языка означает - вернётся вся антироссийская шваль галкиных-пугалкиных, слепаковых, макаревичей и прочей швали.
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