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  • Владимир Алтайцев
    Прекрасная  статья, заставляющая  думать и анализировать России  эта  бойня никак не выгодна. Выгодна она только пято...Так ли всё просто...

Так ли всё просто в израильско-арабской войне 2023 года?

Так ли всё просто в израильско-арабской войне 2023 года?

Первым делом уместно констатировать следующее. Нужно приветствовать борьбу палестинцев и арабов вообще за восстановление справедливости и возвращение их исторических земель, захваченных Израилем в 1967 году в ходе «шестидневной войны».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Прекрасная  статья, заставляющая  думать и анализировать России  эта  бойня никак не выгодна. Выгодна она только пятой  колонне. Вот уже Лавров  уже запел  о &quot;несчастной&quot; судьбе россиян в Израиле. В переводе с дипломатического языка означает - вернётся  вся  антироссийская шваль галкиных-пугалкиных, слепаковых, макаревичей  и прочей  швали.
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