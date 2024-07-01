62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Заменить"колесу" и лопнуло "колему"...Автор,это элементарное неуважение к читателю!!!Проверяй,прежде чем публиковать.Рязанская полиция...
  • Виталий Кирпиченко
    Дом Иванова или Галкина?Житель Рязанской ...
  • Сергей Иванов
    Дурак. Меньше пить надо.В центре Рязани п...

Рязанский следком предъявил обвинение по факту смерти подростка на спортивных сборах

Рязанский следком предъявил обвинение по факту смерти подростка на спортивных сборах

По версии стороны обвинения, 12 июля 2023 года в ходе спортивного мероприятия ребёнок получил травму головы и несмотря на жалобу на плохое самочувствие, никто не направил его к врачу, а скорую вызвали только на следующие сутки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх