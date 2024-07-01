Рязанский следком предъявил обвинение по факту смерти подростка на спортивных сборах

По версии стороны обвинения, 12 июля 2023 года в ходе спортивного мероприятия ребёнок получил травму головы и несмотря на жалобу на плохое самочувствие, никто не направил его к врачу, а скорую вызвали только на следующие сутки.
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