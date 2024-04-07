На Западе признали неудобную правду о конфликте на Украине

Отправка западных войск на Украину сделает НАТО полноценным участником конфликта, поэтому необходимо избежать подобного сценария, чтобы не допустить эскалации, заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
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