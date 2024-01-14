Участие в городском этапе республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости ´Энергомарафон´.

В соответствии с приказом управления по образованию Бобруйского горисполкома ´О проведении городского этапа республиканского конкурса проектов учреждений образования по экономии и бережливости ´Энергомарафон´, с целью формирования активной социальной позиции по отношению к рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к окружающе .