Аршавин назвал Роналду «девчонкой» из-за слез после незабитого пенальти

Произошло это в матче со Словенией Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что слезы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 никак не влияют на его имидж.