Аршавин назвал Роналду «девчонкой» из-за слез после незабитого пенальти

Произошло это в матче со Словенией Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что слезы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 никак не влияют на его имидж.
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