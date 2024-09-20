Энергетики отчитались, как подготовились к зиме

Уральские энергетики отчитались о готовности к зиме: несмотря на то, что период подготовки в этом сезоне был короче из-за майских снегопадов, Свердловский филиал «Т Плюс» выполнил все запланированные ремонтные работы.
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