«Одиночное плавание»: съемки на секретной базе, судьбы актеров, техника в кадре и другие интересные факты о «советском Рэмбо». (Культовое советское кино)

Фильм, о котором расскажу вам сегодня, не нуждается в особом представлении. По итогам 1986 года «Одиночное плавание» заняло второе место по итогам советского проката (40,7 млн зрителей), уступив лидерство только «Двойному капкану» (42,9 млн зрителей).