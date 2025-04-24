SANA: сторонники «Хезболлах» обстреляли район Эль-Кусейр на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 24 апреля. /ТАСС/. Новые власти Сирии возложили на вооруженных сторонников шиитской организации «Хезболлах» ответственность за обстрел постов сил безопасности в пограничном районе Эль-Кусейр на юго-западе провинции Хомс.
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