Закон и Порядок

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«На Украине убили бы», — Марков о появлении девушки с плакатом в эфире Первого канала

«На Украине убили бы», — Марков о появлении девушки с плакатом в эфире Первого канала

По мнению политолога, на Украине такая свобода выражения мнений невозможна На фото: директор Института политических исследований Сергей Марков.

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