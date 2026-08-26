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Прощание с Бонни Тайлер: что произошло за закрытыми дверями

Бонни Тайлер похоронили в Уэльсе через 40 дней после смерти. Прощание с певицей прошло на её родине — церемония собрала поклонников и близких, для которых этот день стал прощанием не только со звездой, но и с целой музыкальной эпохой.

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