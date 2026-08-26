Прощание с Бонни Тайлер: что произошло за закрытыми дверями

Бонни Тайлер похоронили в Уэльсе через 40 дней после смерти. Прощание с певицей прошло на её родине — церемония собрала поклонников и близких, для которых этот день стал прощанием не только со звездой, но и с целой музыкальной эпохой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии