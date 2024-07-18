И на словах, и на деле. Как Лев Толстой забыл о пороке и превратился в великого писателя и пророка?

Лев Толстой — самый известный русский писатель. Его проза переведена на все европейские и множество других языков, экранизации его великих романов выходят по сей день, а влияние графа на мировую культуру и историю и вовсе не поддается оценке.
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