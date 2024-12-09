Атомные мини-станции могут построить в Забайкалье

В Забайкалье будет разработана карта топливных потребностей края. Это предложение было сделано председателем Заксобрания Забайкалья Юрием Коном на рабочем совещании с участием вице-премьера Буянто Батомункуева.
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