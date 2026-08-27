Эксперт оценил итоги регистрации на ЕДГ-2026 и предупредил о рисках фейков и кибератак

Николай Горбунов, член регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, ознакомился с докладом Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «ЕДГ-2026: итоги регистрации и выход в финал кампании».
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