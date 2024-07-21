МО РФ: «Искандер-М» в ДНР уничтожил два эшелона ВСУ с военной техникой

Российские военные уничтожили два эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, групповой удар был нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М» в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике.