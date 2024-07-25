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В России зафиксирован аномальный рост торгов акциями третьего эшелона: что происходит

Аналитики зафиксировали резкий и безосновательный рост цен на акции третьего эшелона на Мосбирже. Спекулянты могли обратить внимание на них в период затишья по основным акциям перед заседанием ЦБ о возможном повышении ключевой ставки, пишет РБК.

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