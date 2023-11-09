Бойцы ВСУ расстреляли заградотряд из иностранных наемников Юлия СоколоваВ Telegram-каналах активно распространяется видео, зафиксировавшее кровавую перестрелку между солдатами Вооруженных сил Украины и англоязычными военными.
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