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Заказчице убийства сына смягчили приговор после ее смерти

Заказчице убийства сына смягчили приговор после ее смерти

Необычный случай зафиксирован в судебной практике — женщине снизили срок наказания при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор, хотя она не дожила даже до первого суда! Таким образом Фемида проявила гуманность к осужденной, так сказать, посмертно .

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