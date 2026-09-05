Заказчице убийства сына смягчили приговор после ее смерти

Необычный случай зафиксирован в судебной практике — женщине снизили срок наказания при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор, хотя она не дожила даже до первого суда! Таким образом Фемида проявила гуманность к осужденной, так сказать, посмертно .
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