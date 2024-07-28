Неприятные вызовы для россиян с вкладами и кредитами: как отразится новое повышение ключевой ставки Ольга БезродняяИнфляция набирает обороты и для урегулирования обстановки ЦБ РФ принимает серьезные меры, такие как увеличение ключевой ставки.