«Даже кролики могут летать» Секретные документы о полете Гагарина скрывали долгие годы. Почему в его успехе сомневались?

Чем чаще пересказывался сюжет о полете Юрия Гагарина в космос, тем больше он походил на сказочный. Молодой, красивый, безупречный супергерой на сверхсовременной, идеально сконструированной технике сделал то, чего раньше до него никто не делал.
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