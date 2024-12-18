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«Даже кролики могут летать» Секретные документы о полете Гагарина скрывали долгие годы. Почему в его успехе сомневались?

«Даже кролики могут летать» Секретные документы о полете Гагарина скрывали долгие годы. Почему в его успехе сомневались?

Чем чаще пересказывался сюжет о полете Юрия Гагарина в космос, тем больше он походил на сказочный. Молодой, красивый, безупречный супергерой на сверхсовременной, идеально сконструированной технике сделал то, чего раньше до него никто не делал.

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