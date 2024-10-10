СМИ: Киев готов прекратить огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС

Global Look Press/President Of Ukraine Office Владимир Зеленский готов прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ взамен на ускоренное вступление Украины в Евросоюз и предоставление гарантиий безопасности со стороны США, пишет 9 октября итальянская газета Corriere della Sera.
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