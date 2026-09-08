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Царьград

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Армянская оппозиция требует освободить Теваняна и Манукян

Армянская оппозиция требует освободить Теваняна и Манукян

Перед зданием суда руководитель фракции «Мать Армения» в Совете старейшин Еревана Манук Сукиасян заявил журналистам, что судебный орган обязан по меньшей мере смягчить меру пресечения лидеру партии Андранику Теваняну и её представителю Арегназ Манукян.

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