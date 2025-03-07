Экс-полковник СБУ Прозоров: система управления ВСУ заточена на данные из США

Бывший полковник СБУ (Службы безопасности Украины) Василий Прозоров заявил, что система управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заточена на разведывательные данные из США, а не Франции, а поэтому последняя не сможет компенсировать отказ Вашингтона от предоставления данных.
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