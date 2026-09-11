Центробанк России зафиксировал инфляцию на уровне 6,3% в начале сентября

7 сентября Центральный банк России сообщил, что годовая инфляция достигла 6,3%, по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
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