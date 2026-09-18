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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Не подпускала его до развода с Асмус: Первые фото новорожденной дочки показали Харламов и Ковальчук

Шоу-бизнес: Не подпускала его до развода с Асмус: Первые фото новорожденной дочки показали Харламов и Ковальчук

Гарик Харламов давно привык смеяться над собой. Лень, фастфуд, азартные игры — он сам не раз делал из своих слабостей повод для шуток.

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