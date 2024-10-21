Reuters: шеф Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Киев

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев. Об этом передает агентство Reuters. Как отмечается, глава оборонного ведомства США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.
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