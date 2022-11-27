Сам себе мастер

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  • Песня
    Что-то - да, и даже очень да, а вот что-что - сильно спасибо, но не надо даже за деньги... А вообще меру надо знать, ...Не только на елку...
  • нина годованец
    Может быть, чтобы быть счастливым, этого и не хватало, не всем же скандинавский стиль. Смешно .весело....Торжество безвкус...
  • Анна
    О, сколько среди нас причудливых людей....Торжество безвкус...

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