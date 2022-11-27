Сам себе мастер
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Сам себе мастер
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Песня
Что-то - да, и даже очень да, а вот что-что - сильно спасибо, но не надо даже за деньги... А вообще меру надо знать, ...
Не только на елку...
нина годованец
Может быть, чтобы быть счастливым, этого и не хватало, не всем же скандинавский стиль. Смешно .весело....
Торжество безвкус...
Анна
О, сколько среди нас причудливых людей....
Торжество безвкус...
Сам себе мастер
Дом/Дача
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Декор дома. Роспись, резьба, шебишик, мозаика
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