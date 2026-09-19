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Царьград

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Ослепший солдат ВСУ полгода оставался на передовой без ротации

Ослепший солдат ВСУ полгода оставался на передовой без ротации

Российские силовые структуры сообщили, что военнослужащие ВСУ могут оставаться на позициях без ротации до года, даже при серьезных ранениях.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя MustaFa Napaykin
MustaFa Napaykinизменено

"...военнослужащий 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, потеряв зрение, провел полгода на линии фронта..."
На звук стрелял или на ощупь?
Кого хотят разжалобить?
Как по мне, так пусть нацисты из 404  в корчах мучаются всю оставшуюся жизнь.