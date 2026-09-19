Ослепший солдат ВСУ полгода оставался на передовой без ротации

Российские силовые структуры сообщили, что военнослужащие ВСУ могут оставаться на позициях без ротации до года, даже при серьезных ранениях.
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"...военнослужащий 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, потеряв зрение, провел полгода на линии фронта..."
На звук стрелял или на ощупь?
Кого хотят разжалобить?
Как по мне, так пусть нацисты из 404 в корчах мучаются всю оставшуюся жизнь.