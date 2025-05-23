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Петербургский дневник

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Летевшие во Внуково самолеты были перенаправлены в Пулково

Летевшие во Внуково самолеты были перенаправлены в Пулково

Это связано с закрытием воздушной гавани в московском аэропорту Из-за закрытия воздушной гавани во Внуково несколько рейсов, которые направлялись в Москву, были вынуждены изменить курс на Санкт-Петербург.

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