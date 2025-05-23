Летевшие во Внуково самолеты были перенаправлены в Пулково

Это связано с закрытием воздушной гавани в московском аэропорту Из-за закрытия воздушной гавани во Внуково несколько рейсов, которые направлялись в Москву, были вынуждены изменить курс на Санкт-Петербург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии