Курсы тряхнет: прогнозы для рубля на 2025 год Евгения КомароваЭкономические прогнозы на 2025 год предполагают, что рубль опять будет трясти.
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