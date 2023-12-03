Осторожно Мошенники.

В рамках расследования одного из уголовных дел в отношении учащегося колледжа установлено, что действуя единолично, а также группой лиц, в том числе повторно, имея умысел на незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек (далее - БПК) и аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам, из корыс .