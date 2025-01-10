Лидер фракции правящей партии Южной Кореи извинился за декабрьский инцидент

Лидер фракции правящей партии «Сила народа» извинился за «замешательство» и «шок», вызванные введением президентом Юн Сок Ёлем военного положения в декабре, что привело к его импичменту, 10 января сообщает агентство Yonhap.
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