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Чистота ударов: чувствительность нейтринного телескопа улучшат нейросети

Чистота ударов: чувствительность нейтринного телескопа улучшат нейросети

Российские ученые разработали нейросетевые алгоритмы, которые помогут специалистам улучшить разрешающую способность телескопа Baikal-GVD — обсерватории мирового уровня, предназначенной для изучения нейтрино — элементарных частиц, прилетающих из космоса.

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