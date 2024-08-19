Чистота ударов: чувствительность нейтринного телескопа улучшат нейросети

Российские ученые разработали нейросетевые алгоритмы, которые помогут специалистам улучшить разрешающую способность телескопа Baikal-GVD — обсерватории мирового уровня, предназначенной для изучения нейтрино — элементарных частиц, прилетающих из космоса.
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