США заявили о возможности выхода из переговоров по Украине на заседании Совбеза ООН. Исполняющий обязанности заместителя постпреда Штатов при ООН Джон Келли заявил, что если Россия продолжит боевые действия, США могут прекратить попытки вести переговоры по установлению мира.