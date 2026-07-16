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Пронедра

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Кратер на Google Maps оказался следом древнего космического удара

Кратер на Google Maps оказался следом древнего космического удара

Жоэль Лапуэнт планировал маршрут для похода по квебекскому региону Кот-Нор. Открыв Google Maps, он наткнулся на подозрительную впадину вокруг озера Марсаль — почти идеальное кольцо диаметром около 25 километров.

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