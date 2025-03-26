Москва и Вашингтон согласовали список энергообъектов, подпадающих под защиту

Это значит, что бить по ним нельзя.Согласно приведенным данным, в списке - нефтеперерабатывающие заводы; нефте- и газопроводы и хранилища; генерирующая и передающая электричество инфраструктура, атомные электростанции и др.
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