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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

А вы знали, почему в XVI веке в Британии знаменитую «бандитскую» плоскую кепку мужчины были обязаны носить по закону?

Знаменитая плоская матерчатая кепка у многих современных людей ассоциируется не только с простым рабочим классом, но и с некоторыми «кpиминaльными» элементами, вроде «Острых козырьков» — реальной британской бандой гангстеров первой половины XX века о которых даже был снят популярный телесериал.

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