Голая правда — Как девушки выставляют себя напоказ в соцсетях

Пожалуй, однажды наше время будет названо эрой вуайеризма и эксгибиционизма. С появлением социальных сетей у каждого желающего появилась возможность поделиться со своей аудиторией абсолютно любой информацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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