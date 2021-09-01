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Сила России в правде

Сила России в правде

Ошибки СССР в пропагандистской работе или сила России в правде ФСБ РФ рассекретила данные о зверствах отряда "Украинская компания" Начинается публикация документов о националистах,зверствах и других военных преступлениях против советского народа.

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Андрей Маевич
Андрей Маевич
Андрей Маевич
Андрей Маевич

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