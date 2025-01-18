Не пролетит стальная птица: почему падают самолеты

Книга Антона Кайдалова и Дмитрия Сусанова, где собраны результаты расследования самых известных отечественных и зарубежных авиационных происшествий, содержит материала не на один увлекательный художественный фильм.
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