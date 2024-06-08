Карпин надеется на переход Сафонова в "ПСЖ", несмотря на проблемы с отъездом из России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что, несмотря на финансовые проблемы Матвея Сафонова, связанные с долгами по алиментам его бывшей жене, у команды не было сомнений в выборе вратаря в качестве основного на предстоящие матчи.
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