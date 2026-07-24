Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не выжжем ЭТО сейчас - цена следующего раунда будет выше...

Сегодня  все  обсуждают  показания  пленного укропа из 78-й бригады,  некоего Сергея Халковского. Он рассказал, что украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений.

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