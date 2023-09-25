«Челси» и «Эвертон» набрали меньше всех очков (по 25) в АПЛ в 2023 году

«Челси» и «Эвертон» набрали по 25 очков в АПЛ в текущем году. Это худший показатель среди клубов, игравших в Премьер-лиге как в прошлом, так и в нынешнем сезонах.
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