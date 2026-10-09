Кардиолог Мэй Бакир предупредила о скрытых симптомах сердечных болезней

Кардиолог Мэй Бакир в интервью Men''s Journal сообщила, что ишемическая болезнь сердца у пожилых мужчин может протекать без боли в груди.
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